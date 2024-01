Erfurt. Die Liste der Erfurter Grünen für die Stadtrats-Wahl am 26. Mai steht nun fest. Auch eine Ministerin tritt an, aber ein bekannter Name fehlt.

Die Landtagsabgeordnete Laura Wahl führt die Kandidatenliste der Erfurter Grünen für die Stadtrats-Wahl am 26. Mai an. Wie der Kreisverband der Partei mitteilt, treten die Grünen mit der Maximalzahl von 50 Bewerbern an.