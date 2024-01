Erfurt. Die nach einem schwerwiegendem Bericht beurlaubte Verwaltungschefin des Theaters Erfurt soll in der Stadtverwaltung einen neuen Posten erhalten. Doch damit kehrt am Theater längst noch keine Ruhe ein.

Die derzeit freigestellte Verwaltungsdirektorin Angela Klepp-Pallas des Theaters Erfurt soll eine neue Aufgabe erhalten. Die Stadt arbeite mit ihr an einer Lösung, sodass es am Ende zu einem Rücktritt von der Stelle der Verwaltungschefin komme, sagte Kulturdezernent Tobias Knoblich am Dienstag. Den Plänen nach soll Klepp-Pallas künftig in der Stadtverwaltung eine ähnliche Aufgabe übernehmen. Zuerst hatte MDR Thüringen berichtet.