Erfurt. In einem Erfurter Waldgebiet hat ein nicht angeleinter Hund ein Reh angegriffen und getötet. Das Tier verendete mit schweren Bissverletzungen an Bein und Hals.

Erneut ist in Erfurt ein Reh qualvoll zugrunde gegangen, weil es von einem nicht angeleinten Hund attackiert wurde: Am Abend des 25. Januar hörte eine Spaziergängerin, die gerade mit ihrem Hund Gassi ging, im Bereich Asterweg (Brühlervorstadt) zunächst ein jämmerliches Schreien, ehe sie einen großen, weiß-beigefarbenen Hund erblickte, der ein Reh in seinen Fängen hielt. Die Frau rief spontan „Hau ab! und „Aus!“, zumal kein Besitzer des Hundes zu sehen war.