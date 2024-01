Erfurt. Wegen einer Bombendrohung ist das Gutenberg-Gymnasium in Erfurt am Morgen geräumt worden. Was bisher bekannt ist.

Wegen einer Bombendrohung ist das Gutenberg-Gymnasium in Erfurt am Mittwochmorgen evakuiert worden. Nach Informationen des MDR gab eine Polizeisprecherin bekannt, dass ein Drohschreiben gegen sieben Uhr entdeckt wurde. Diese war per E-Mail eingegangen.