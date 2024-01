Erfurt. Nichts geht mehr im öffentlichen Nahverkehr am Freitag in Erfurt. Auch der Schülerverkehr ist betroffen.

Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag (2. Februar) bundesweit zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Wie die Evag mitteilt, fahren am Freitag in Erfurt weder Busse noch Straßenbahnen.

„Die Erfurter Verkehrsbetriebe werden ganztags bestreikt“, sagt Evag-Sprecher Hannes Sperling. „Vom 2. Februar ab 2 Uhr bis Samstagmorgen 4 Uhr fahren keine Busse und keine Stadtbahnen.“ Auch der Schülerverkehr sei betroffen.

Auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt wird gestreikt

Verdi hat auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt zu Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufgerufen. Die Beschäftigten der kommunalen Nahverkehrsunternehmen in den drei Ländern sollen am Freitag ganztägig die Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft am Montag mitteilte.

Streik bedeutet erhebliche Einschränkungen im Berufsverkehr

In Thüringen seien die kommunalen Verkehrsunternehmen in Erfurt, Gera, Jena, Mühlhausen, Nordhausen, Sondershausen, Suhl/Zella-Mehlis, Weimar, dem Landkreis Weimarer Land und dem Saale-Holzland-Kreis betroffen. Auf Fahrgäste kommen damit an diesem Freitag erneut erhebliche Einschränkungen vor allem im Berufsverkehr zu. Erst an diesem Montag hatte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ihren mehrtägigen Streik bei der Deutschen Bahn vorzeitig beendet.

In allen drei Ländern verhandelt die Gewerkschaft parallel mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden über neue Tarifverträge für die Beschäftigten im ÖPNV. Bei der ersten Verhandlungsrunde kam in keiner Region eine Lösung zustande.

red/dpa