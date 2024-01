Erfurt. Seit 15 Jahren schüttet die Landesbank Hessen-Thüringen jeweils im Januar 20.000 Euro für vier Einrichtungen in Thüringen aus. Diesmal war das Hospiz St. Mertin unter den Begünstigten.

Wie schon seit 14 Jahren im Januar des jeweiligen Jahres usus, hatte die Landesbank Hessen-Thüringen wieder ins Sparkassenfinanzzentrum in der Bonifaciusstraße geladen, um das Füllhorn für vier Einrichtungen und ehrenamtlich tätige Vereine zu öffnen. Am Freitag war auch das Christliche Hospiz St. Martin am Buchenberg in Erfurt unter den Begünstigten, die von Helaba-Vorstandsmitglied Frank Nickel einen 5000 Euro-Scheck in Empfang nehmen konnten.