Erfurt. Das „Steakhaus am Borntal“ in Erfurt schließt nach 33 Jahren am Mittwoch endgültig seine Pforten. Was die Gründe dafür sind.

Am 31. Januar 2024 endet eine gastronomische Ära in Erfurt. Das „Steakhaus am Borntal“ tafelt am Abend zum letzten Mal das auf, was die Gäste seit über drei Jahrzehnten sehr zu schätzen wussten. Gute, ehrliche, bürgerliche Thüringer Küche. Denn Matthias und Elke Schäfer schließen ihr Restaurant schweren Herzens.