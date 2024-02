Erfurt. Die Erfurter Waidschule wird in den nächsten drei Jahren für stolze 17 Millionen Euro saniert. Wofür das Geld eingesetzt wird.

Wer die frühere Waidschule am Muldenweg nahe der Kranichfelder Straße in Melchendorf betritt, fühlt sich in frühere Zeiten hineinversetzt. Manche Fenster sind neu, aber Fußböden, Flure und die Elektroinstallation sind noch so wie 1975, als die Schule vom Typ Erfurt TS 69 eröffnet wurde.