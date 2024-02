Erfurt. Volker Nienstedt ist tot. Nach kurzer, schwerer Krankheit ist er am frühen Donnerstagmorgen im Hospiz friedlich eingeschlafen. Seine Freundin war bei ihm.

Als Geschäftsführer der Erfurter Sommerkomödie und Inhaber des Speichers, vor allem aber als Kultur-Macher hat Volker Nienstedt in Erfurt gewirkt. Am liebsten aus seinem „mobilen Büro“ heraus: Oft sah man ihn vor dem Café Hilge am Domplatz sitzen. Rauchend und Kaffee trinkend. Hier, so lautete einer seiner letzten Wünsche, wollte er noch ein paar Sonnenuntergänge erleben in den Wochen, die ihm die Krebsdiagnose noch ließ. Der große Wunsch aber, seinen 70. Geburtstag im „Speicher“ feiern zu können, ehe dieser wieder in andere Geschäftsführerhände gelangt, blieb ihm verwehrt.