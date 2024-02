Erfurt. Ein 24-Jähriger kann seine Freiheit nur kurz genießen. Er zeigte unter anderem auf dem Anger den Hitlergruß und klaute in Geschäften.

Nur wenige Stunden brauchte ein entlassener Häftling, um wieder straffällig zu werden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 24-Jährige bis Mittwoch eine Haftstrafe in einem Gefängnis verbüßt und wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Freude über die neu gewonnene Freiheit begoss der Mann in Erfurt mit reichlich Alkohol. Auf dem Anger pöbelte der Betrunkene am Nachmittag schließlich mehrere Personen an und zeigte den Hitlergruß. Um noch mehr Aufmerksamkeit zu erregen, skandierte er mehrfach eine verfassungsfeindliche Parole.

Erst die Anwesenheit der Polizei und eine Strafanzeige brachten den 24-Jährigen vorübergehend zur Räson. Am Abend wurde er allerdings in einem Supermarkt beim Stehlen von Schnaps erwischt. Nachdem der Mann in einem Büro die Ware zurückgegeben hatte, attackierte er einen Mitarbeiter und würgte ihn bis zur Atemnot.

Während der Anzeigenaufnahme durch die Polizei schlug der 24-Jährige zudem einen Beamten und beleidigte die Polizisten. Bei einer Durchsuchung des Mannes stieß die Polizei auf weiteres Diebesgut aus einem nahegelegenen Elektrofachmarkt sowie einem Sportgeschäft.

Nach Angaben der Polizei rief der Mann auch erneut verfassungsfeindliche Parolen. Er wurde vorläufig festgenommen und wartet nun in einer Zelle der Polizei auf die weitere Entscheidung der Staatsanwaltschaft.

