Erfurt. Unvermittelt bremste ein Auto ab. Dadurch musste auch eine dahinter fahrende Straßenbahn in Erfurt abrupt halten. Zwei Fahrgäste stürzten.

Durch das starke Abbremsen einer Straßenbahn in Erfurt ist eine Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, bremste ein Auto am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr in der Nordhäuser Straße unvermittelt ab, sodass auch die dahinter fahrende Straßenbahn abrupt halten musste.

Verursacher fährt einfach davon

Zwei Fahrgäste fielen. Während Rettungskräfte die 51-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus brachten, blieb die zweite Person unverletzt. Der Autofahrer fuhr den Angaben zufolge unerkannt vom Unfallort davon.

Die Ermittlungen der Polizei nach dem unbekannten Audi A6 mit Sömmerdaer Kennzeichen dauern an. Hinweise zum Fahrer oder dem Auto nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0040120 entgegen.

