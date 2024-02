Erfurt. Nicht nur jammern, sondern sich politisch engagieren? Jetzt wäre Gelegenheit dazu. In 100 Tagen wird in Erfurt gewählt.

Der Countdown läuft: Auch in der Kommunalpolitik steht ein Superwahljahr, ein Superwahlsonntag an. Am 26. Mai werden der Erfurter Oberbürgermeister, der Stadtrat sowie die Bürgermeister und Räte der Ortsteile neu bestimmt. Wer in der Politik mitmischen will, hat jetzt die Gelegenheit dazu. Gesucht werden 367 Kommunalpolitiker: neben einem Oberbürgermeister auch 50 Stadträte, 41 Ortsteilbürgermeister sowie 275 weitere Ortsteilräte – und Neueinsteiger sind keineswegs chancenlos. Es gilt allerdings, einiges zu beachten und Fristen einzuhalten. Ein Überblick: