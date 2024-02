Erfurt. Bei einer Verkehrskontrolle in Erfurt erwischt die Polizei Tausend Verkehrsteilnehmer, die zu schnell sind. 17 davon werden wohl denmächst zu Fuß unterwegs sein.

Mehrere Autofahrer müssen demnächst wohl auf ihren motorisierten Untersatz verzichten. Die Erfurter Polizei führte am Mittwoch in der Heinrichstraße Geschwindigkeitskontrollen durch. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, stellten sie dabei ganze 1000 Verkehrsteilnehmer fest, die sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h gehalten haben.

Damit sei jeder dritte Autofahrer zu schnell unterwegs gewsen. 17 Personen müssten sogar mit einem Fahrverbot rechnen. Ein Autofahrer habe die Messstelle mit fast 100 km/h passierte. Neben dem Fahrverbot würden auf den Mann zwei Punkte und ein Bußgeld von mindestens 400 Euro warten.

red