Erfurt. Das ganze Jahr über hat der Verein aus dem Erfurter Westen für die Eltern krebskranker Kinder Geld gesammelt. Dank einer Überraschung wurde es aber noch viel mehr.

Die gesamte Session über sammelt der Karneval Club Alach (KCA) in allen seinen Veranstaltungen Geldspenden für die Elterninitiative tumor- und krebserkrankter Kinder Suhl / Erfurt. Am Faschingsdienstag wurde in gut bewährter Tradition die jährliche Spende in der Villa Kunterbunt im Helios-Klinikum an die Elterninitiative übergeben.

Mit einer kleinen Abordnung von Elferräten und Gardemädels besuchte der KCA die Faschingsfeier in der Villa Kunterbunt. Während durch die Elferräte das „Sparschwein geschlachtet“ und der Inhalt gezählt wurde, präsentierten die Gardemädels ihren Gardetanz und feierten mit den anwesenden Kindern und Eltern eine kleine Party.

Fast 6000 Euro kamen an Spendengeld zusammen

Die Auszählung des Geldes ergab die beachtliche Summe von 5734,84 Euro, an der sich auch wieder die Blumenscheune Alach mit ihrer Senatorin Manuela Kolodzy beteiligt hat. Wenngleich das bereits eine unwahrscheinlich hohe Spende ist, gab es in diesem Jahr noch eine große Überraschung zusätzlich.

Die Edgar und Nina Kummerfeldt Stiftung aus Hamburg hat über den Senator des KCA, Ulrich Horn, von dieser Spendenaktion erfahren. Die Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, Initiativen zu fördern, die hilfebedürftige Menschen unterstützen und sich spontan bereit erklärt, die Spendenaktion des KCA zu unterstützen. Sie versprachen, den gesammelten Betrag der diesjährigen Session zu verdoppeln.

Hamburger Stiftung verdoppelt die Summe

Bereits zur Prunksitzung erhielt der KCA aus den Händen von Senator Ulrich Horn vorab einen Scheck in Höhe von 3000 Euro.

Unmittelbar nach der Auszählung wurde der Betrag von 5734,84 Euro durch die Edgar und Nina Kummerfeldt Stiftung per Sofortüberweisung angewiesen, sodass der Karneval Club Alach an die Elterninitiative die stolze Summe von insgesamt 11.469,68 Euro übergeben konnte.

red