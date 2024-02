Erfurt. Die multimediale Ausstellung im Heizwerk am Brühl will die Malereien Vincent van Goghs zum Leben erwecken. Was die Schau außergewöhnliches zu bieten hat.

Nach dem Streetart-Künstler Banksy und den Körperwelten hat die Zentralheize am Brühl nun die dritte große Effekt-Schau in ihr Haus geholt. „Inside Van Gogh“ ist die Ausstellung, die bereits im Ausland präsentiert wird und seit Freitagvormittag in dieser Form auch in Erfurt zu sehen ist.