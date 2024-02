Erfurt. Das Einkaufszentrum in der Erfurter City beantwortet zwei Fragen: Wann macht der Cube Store auf? Und welches Fitness-Studio zieht ein?

Knapp ein Jahr nach dem Beginn des Umbaus füllt sich das Forum F1 am Hirschlachufer immer mehr mit Leben. Im Oktober hatte bereits der Aldi nach seiner Modernisierung neu eröffnet. In den nächsten Wochen kommen zwei neue Angebote im „F1 – Forum am Anger“ hinzu, wie das Einkaufszentrum am Hirschlachufer offiziell heißt.