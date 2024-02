Erfurt. Alexandra ist bei der Pro-Sieben-Show dabei. Auch ihre gerade begonnene Ausbildung sorgt beim Casting mit Heidi Klum für Aufmerksamkeit.

Lange braune Haare, ein gerader Pony und meistens ein Lächeln auf den Lippen - so präsentiert sich die Erfurterin Alexandra in der Fernsehsendung Germany’s Next Topmodel (GNTM). Die 21-Jährige hat sich im Casting gegen ihre Konkurrentinnen durchgesetzt und die Top 20 der aktuellen Staffel der Pro-Sieben-Sendung erreicht.