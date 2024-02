Erfurt. In St. Gallen wird ein neuer Tell-Regisseur gesucht. Im italienischen Verona rechnet man hingegen fest mit Montavons „Stiffelio“.

Die Freistellung von Guy Montavon als Generalintendant und Ablösung als Erster Werkleiter zieht Kreise bis in die Schweiz. Am Theater St. Gallen hätte Montavon ab Mai den „Wilhelm Tell“ inszenieren sollen. Wegen der Vorwürfe von Rechts- und Regelverstößen am Erfurter Theater, die ein von der Stadt beauftragter Bericht der Kanzlei FS-PP Berlin aufführt, trat er nun von dieser Absicht zurück. In einer Mitteilung des Theaters St. Gallen heißt es, Montavon habe beschlossen, „von seiner Regiearbeit in St. Gallen abzusehen, um den Ruf des Hauses unberührt zu lassen“.