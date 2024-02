Erfurt. Sie sind Gastwirte mit Leidenschaft. Trotzdem plagen Denise König und Andreas Schöppe aus Erfurt Sorgen. Jetzt suchen sie Hilfe beim bekannten Fernseh-Koch Frank Rosin.

Für ihn sei Andreas Schöppe wahrscheinlich einer der besten Köche in Erfurt, sagt einer, der sich auskennt. Frank Rosin, Sternekoch aus dem nordrhein-westfälischen Dorsten, bundesweit bekannt als TV-Restaurantretter. Seit 15 Jahren bereist er die Republik und versucht, Gastwirten in Not auf die Sprünge zu helfen. Wie der das macht, ist beim Fernsehsender Kabel 1 dann in der Doku-Soap „Rosins Restaurants“ zu sehen.