Erfurt. Erneut hat es in Erfurt auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofes gebrannt. Dutzende Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofes in der Greifswalder Straße ist es erneut zu einem Brand gekommen. Wie Feuerwehrsprecher Lars Angler mitteilte, brannte am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr ein Pkw in einer Lagerhalle.

Ein Übergreifen der Flammen auf die Halle konnte verhindert werden. Im Einsatz waren beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr und mehrere Freiwillige Feuerwehren mit insgesamt 53 Einsatzkräften. Personen wurden nach derzeitigem Stand nicht verletzt.

Es kam zu Verkehrseinschränkungen im Bereich der Greifswalder Straße/Schlachthofstraße. Die Polizei hat die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red