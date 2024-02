Erfurt. Es ist ein weiteres Zeichen in Erfurt gegen das Erstarken rechtsextremer Kräfte in der Gesellschaft. Der Aufruf zur Kundgebung war aber eher ungewöhnlich.

„Rechtes Gedankengut darf keinen Platz in der Stadt haben.“ Kai Christ vom Kulturverein CKB gibt den Anlass für die Kundgebung am Samstagmittag auf dem Theatervorplatz mit seinen ersten Worten vor. CKB, das bedeutet „Café Kunst Bar“ und ist zugleich der Name einer nicht weit entfernt gelegenen Kultur-Kneipe.