Erfurt. Für eine 44-Jährige hat ein Beziehungsstreit weitreichende Folgen. Sie beschäftigt die Polizei in Erfurt in der Nacht gleich drei Mal.

Der Streit eines Pärchens endete in Erfurt am Montagmorgen für eine 44-Jährige mit einer Blutentnahme und mehreren Anzeigen. Wie die Polizei informierte, habe zunächst ein 41-Jähriger den Notruf gewählt, nachdem er sich mit seiner Freundin gestritten hatte und sich die Frau im Schlafzimmer der Wohnung einsperrt habe. Als die Polizei an der Wohnung ankam, sei die 44-Jährige geflüchtet. Nur wenige Minuten später tauchte sie wieder auf und suchte erneut Streit mit ihrem Freund.

Beim zweiten Einsatz in der Wohnung hätten die Polizisten die Frau dazu bewegen können, nach Hause zu gehen. Diesen trat die betrunkene Frau jedoch auf dem Fahrrad an und wurde in der Innenstadt erneut von den Polizisten aufgegriffen. Laut Polizei hatte sie einen Atemalkoholwert von über 1,7 Promille und wurde zur Dienststelle gebracht.

Dort fand die Polizei auch Betäubungsmittel bei der Frau. Die 44-Jährige würden jetzt Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Besitz von Betäubungsmitteln erwarten.

