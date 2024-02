Erfurt. Die Entlassung der Erfurter Gleichstellungsbeauftragten ist bislang beispiellos. Eine gerichtliche Klärung wird mit Spannung erwartet.

Berichte über mutmaßliche Fälle sexuellen Missbrauchs am Erfurter Theater haben Turbulenzen bis hinauf in die Stadtspitze ausgelöst. Inzwischen ist der Generalintendant Guy Montavon beurlaubt, seine Verwaltungsdirektorin versetzt, eine neue Werkleitung für den städtischen Eigenbetrieb eingesetzt worden. Längst geht es nicht mehr nur um den Umgang mit möglichem Missbrauch in dem Unternehmen, sondern auch um mangelnde Kontrolle des Betriebs durch Kulturdirektion und Werkausschuss, um finanzielle Schieflagen und den undurchsichtigen Umgang mit Geld am Theater.