Erfurt. Das Logistikzentrum in Erfurt-Stotternheim öffnet im Frühsommer. Die Suche nach Personal hat aber längst begonnen.

Mit einem Personalbüro in Nähe des Hauptbahnhofes intensiviert der Internet-Händler Amazon die Suche nach Arbeitskräften für sein neues Logistik-Zentrum in Erfurt. In dem Büro am Spielbergtor 45 würden die verfügbaren Arbeitsplätze vorgestellt, Fragen beantwortet, aber auch direkt Einstellungsgespräche geführt, bestätigt eine Sprecherin.

Über 450 Mitarbeiter, darunter 150 Führungskräfte, seien bereits für das Logistikzentrum gebunden. Somit wuchs die Zahl allein in den letzten sechs Wochen um fast 400 an. Die meisten Bewerbungen gebe es bislang aus Erfurt und dem Umkreis. Aber auch Ilmenau, Jena und Weimar würden zum Einzugsgebiet betrachtet.

Das Personalbüro werde bereits gut angenommen, teilt die Sprecherin mit. Gut 30 Interessierte hätten bislang die Möglichkeit genutzt, sich auch ohne Termin über das Jobangebot zu erkundigen.