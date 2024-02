Erfurt. In einem Einfamilienhaus ist ein Mann in Erfurt von einer Gruppe Jugendlicher überfallen und schwer verletzt worden. Die vermummten Angreifer hatten so lange geklingelt und geklopft, bis der 37-Jährige die Tür öffnete.

Mehrere Personen haben am Sonntagnachmittag einen Mann in Erfurt attackiert und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Gruppe Jugendlicher so lange an der Tür des Einfamilienhauses geklingelt und geklopft, bis der 37-Jährige die Tür öffnete. Sofort gingen die vermummten Angreifer mit Schlägen und Tritten auf den Mann los und fügten ihm schwere Verletzungen zu.

Anschließend flüchtete die Gruppe und verübte weitere Sachbeschädigungen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz und suchte nach den Angreifern. Sechs Jugendliche im Alter von 15 bis 16 Jahren seien festgenommen worden. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruch sowie zu den weiteren Beteiligten dauern an.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red