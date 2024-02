Erfurt. Nachdem an der Fassade des Autohauses die Hüllen gefallen sind, steht nun auch der Eröffnungstermin fest. Es sind nur noch wenige Tage.

Am 9. März eröffnet der amerikanische E-Auto-Hersteller Tesla im ehemaligen Mazda-Autohaus in der Weimarischen Straße die erste Filiale in Thüringen. Bis dahin – also nur noch wenige Tage – müssen Erfurter Elektro-Enthusiasten noch mit dem Info-Pavillon auf dem Parkplatz des Autohauses vorliebnehmen.