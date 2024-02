Erfurt. Initiative „Sport vernetzt“ wird von Kowo, Stadtsportbund und dem Löwen e.V. getragen und nimmt Kitas und Grundschulen ins Visier.

Laut aktueller Statistiken der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bewegen sich 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen zu wenig. Dem will die deutschlandweite Initiative „Sport vernetzt“ etwas entgegensetzen. Ihr Ausgangspunkt lag vor acht Jahren in Berlin. Seit drei Jahren sind die Organisatoren bemüht, das Projekt bundesweit umzusetzen. 50 Kommunen machen bereits mit. Nun ist auch Erfurt dabei.