Erfurt. Das gab‘s beim Blechkuchenwettbewerb noch nie! Ein Mann verzaubert die Jury und verrät hier seine Geheimzutat.

Die Stimmung ist ausgelassen, Menschen drängen sich zwischen den Ständen der Thüringen-Ausstellung hindurch. Der Blechkuchenwettbewerb gehört inzwischen als feste Tradition zum jährlichen Geschehen der Messe. Teilnehmen kann jeder. Wer gewinnt, hat im nächsten Jahr einen Platz in der Jury sicher. „Es ist immer wieder spannend, was die Leute so zusammenbacken“, sagt Jurorin Gudrun Eckert.