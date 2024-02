Erfurt. In Erfurt ist ein blinder Mann ausgeraubt worden. Außerdem fahndet die Polizei nach einem Angriff auf einen Jugendlichen nach dem bisher unbekannten Täter. Die Meldungen.

42-Jähriger raubt blinden Mann aus

Am Dienstagnachmittag wurde in Erfurt ein blinder Mann ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, war der 47-Jährige auf einem Gehweg am Herrenberg auf den Räuber getroffen. Der Täter drohte ihm und forderte Bargeld. Anschließend griff er in die Taschen des 47-Jährigen, stahl sein Portemonnaie und verschwand. Fahndungsmaßnahmen der Polizei waren erfolgreich: Im Laufe des Tages konnte ein 42-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Auch die gestohlene Geldbörse wurde gefunden.

Angriff auf Jugendliche: Zeugen gesucht

Ein Unbekannter versuchte am Dienstagmittag, ein Fahrrad zu stehlen. Das Rad war von einer Gruppe Jugendlicher in Erfurter Rieth mitgeführt worden. Als das Trio auf einen Gleichaltrigen traf, sei es zu einem Streit gekommen. Der etwa 16 Jahre alte Räuber forderte schließlich das Fahrrad eines 14-Jährigen. Auf die Ablehnung reagierte er aggressiv und schlug kurzerhand das Trio zusammen. Dabei ging ein Jugendlicher zu Boden und wurde gegen den Kopf getreten. Schließlich konnten die drei Teenager mit ihrem Fahrrad flüchten und zeigten den Vorfall an.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem unbekannten jugendlichen Täter. Er ist den Angaben zufolge etwa 16 Jahre alt, 175 cm groß, hat kurze schwarze Haare, einen Oberlippenbart und eine dunkle Hautfarbe. Bekleidet war er mit einer dunkelgrünen Jacke, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Turnschuhen. Er trug ein Basecap. Der Inspektionsdienst Erfurt Nord (Tel. 0361/7840-0) nimmt unter der Vorgangsnummer 52855 Hinweise entgegen.

Dieb schlägt und beleidigt 53-Jährigen

Dienstagabend kam es in Erfurt zu einem Raub. Ein ca. 40 Jahre alter Mann hatte sich in der Krämpfervorstadt in einem Supermarkt aufgehalten und mehrere Waren in seinen Rucksack gesteckt. Nachdem er, ohne zu zahlen, den Markt verließ, löste eine Diebstahlwarnung aus. Der Unbekannte ergriff daraufhin die Flucht und verschwand. Auf seinem Weg schlug er einem herbeieilenden 53-Jährigen ins Gesicht und beleidigte diesen. Dabei ließ der Dieb jedoch persönliche Gegenstände und seine Beute fallen. Die verlorenen Waren wurden durch die Polizei gesichert und zum Markt zurückgebracht. Gegen den Mann wird wegen räuberischen Diebstahls, Körperverletzung und Beleidung ermittelt.

Zeuge ertappt Autodiebe - Großeinsatz der Polizei

In der vergangenen Nacht löste ein Autodiebstahl in Niedernissa einen Großeinsatz der Polizei aus. Zwei Männer hatten versucht, mit einem Funkwellenverstärker einen VW zu stehlen. Dies bemerkte ein Zeuge auf seiner Überwachungskamera und störte die Langfinger. Beide Männer ergriffen die Flucht. Durch intensive Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei die Diebe schnappen. Auch eine dritte Person, die unweit vom Tatort in einem Auto wartete, konnte gefasst werden. Die drei Männer im Alter von 28 bis 36 Jahren warten nun in einer Zelle auf weitere Entscheidungen der Staatsanwaltschaft, so die Polizei.

Versuchter Einbruch: Polizei veröffentlicht Video und Fotos der mutmaßlichen Täter

Am 11.11.2023, zwischen 1.23 Uhr und 1.30 Uhr, versuchten zwei bislang unbekannte Täter in die Apotheke am Erfurter Zoopark einzubrechen. An der Eingangstür verursachten sie dabei Hebelspuren. Ein Eindringen in das Objekt gelang ihnen nicht. Durch die Videoüberwachung des Objektes wurden die Täter gefilmt. Wer kann Angaben zu den unbekannten Männern machen? Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (Tel.: 0361/5743-24602) unter Angabe der Vorgangsnummer 297205/23 entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red