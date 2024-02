Erfurt. Ein 36-Jähriger liegt mit schweren Stichverletzungen mitten am Tag auf der Straße. Die Polizei ermittelt.

Ein Mann ist am Mittwoch in Erfurt auf offener Straße niedergestochen worden. Der 36-Jährige sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Wie MDR Thüringen berichtet, wurde der Bereich Schmidtstedter Straße gesperrt. Mit einem Großaufgebot suchen Polizisten nach dem flüchtigen Täter.

Derzeit würden Zeugen vernommen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

dpa/red