Erfurt. Auf der A4 bei Erfurt gab es in der Nacht einen schweren Unfall. Die Autobahn war mehrere Stunden voll gesperrt.

In der Nacht zu Freitag kam es auf der A4 bei Erfurt zu einem schweren Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Dresden. Wie die Polizei informierte, sei nach der Anschlussstelle Erfurt West ein Kleintransporter aus bisher ungeklärter Ursache auf das Heck eines Lkws mit Anhänger aufgefahren. Der 35-jährige Pkw-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Weiterhin auffällig für die aufnehmenden Beamten war, dass der Fahrer des Lkws bis zum Unfallzeitpunkt eine fremde Fahrerkarte genutzt hatte. Infolge der Fälschung technischer Aufzeichnungen wurde gegen ihn eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro erhoben.

Die Fahrbahn wurde aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für ca. drei Stunden voll gesperrt. Die Sachschadenshöhe wird auf 30.000 Euro geschätzt.

