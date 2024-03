Erfurt. Mehrere Autos, die am Straßenrand geparkt waren, sind in der Nacht zerkratzt worden. Der Schaden ist immens.

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag neun Autos in der Erfurter Andreasvorstadt beschädigt. Die Fahrzeuge waren nach Angaben der Polizei am Straßenrand der Adalbertstraße geparkt und wurden offenbar mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Höhe des Sachschadens auf rund 40.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe der Nummer 0056701/2024 beim Inspektionsdienst Nord oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red