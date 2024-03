Erfurt. Ein Drohanruf war der Auslöser für den Einsatz in der Erfurter Innenstadt. Das Gebäude ist abgesperrt, die Schüler sind noch im Haus.

Ein Drohanruf hat am Mittwoch einen Großeinsatz der Polizei an der Erfurter Huttenschule ausgelöst. Eine unbekannte Person habe kurz nach 10 Uhr eine Straftat angedroht, bestätigte eine Polizeisprecherin unserer Zeitung. Zur Art der angedrohten Straftat machte sie bislang keine Angaben.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Schule sei „abgesperrt und gesichert“ worden, teilt die Sprecherin mit. Die Schüler befänden sich allerdings noch im Schulgebäude. Schüler und Lehrer, die zur Einsatszeit nicht im Gebäude waren, wurden in ein nahe gelegenes Gebäude der Erfurter Fachhochschule an der Schlüterstraße gebracht.

Zum weiteren Vorgehen der Polizei, etwa, ob eine Evakuierung geplant sei, machte die Sprecherin aus polizeitaktischen Gründen keine Angaben. Augenzeugen berichten aber, dass die Polizei am Mittag begonnen hat, das Gebäude zu durchsuchen. Einige Schüler sollen aufgewühlt gewirkt haben, andere nahmen die Ausnahmesituation dem Augenschein nach gelassener.

Polizisten mit Waffen und schusssicheren Westen

Zeugen vor Ort berichten von Absperrbändern an den Zugängen zur Schule und von Polizisten, die mit Schusswaffen und schusssicheren Westen ausgestattet sind. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt, einschließlich einer Wiese der Grünfläche „Venedig“. Die Grünstraße ist ab ihrem Beginn blockiert. Anwohner, die aus der Steinstraße, einer Sackgasse, mit ihrem Auto fahren wollen, dürfen dies vorerst nicht.

Eltern, die sich nach ihren Kindern erkundigen, sollen mit dem Verweis auf eine Bedrohungslage nicht auf das Gelände gelassen worden sein. Sie sollen ebenfalls zum Gebäude an der Schlüterstraße gewiesen worden sein, wo offenbar eine Sammelstelle eingerichtet wird.

Die Regelschule „Ulrich von Hutten“ befindet sich an der Grünstraße im Erfurter Stadtzentrum, unweit der Grünanlage „Venedig“. Die Schule war zuletzt in den Schlagzeilen, weil sie aufgelöst werden sollte, um einem neuen Gymnasium Platz zu machen. Der Stadtrat setzte in seiner jüngsten Sitzung aber den Erhalt der Regelschule durch.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.