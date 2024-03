Erfurt. Ein 17-Jähriger ist in Erfurt von zwei jungen Männern verfolgt und zu Boden gerissen worden. Dann attackierten sie den Jugendlichen.

Am Donnerstag wurde in Erfurt ein 17-Jähriger ausgeraubt. Der Jugendliche hatte sich gegen Mittag in der Altstadt aufgehalten, als er von zwei unbekannten jungen Männern angesprochen wurde. Wie die Polizei mitteilte, versuchte der Jugendliche, zu flüchten. Er wurde aber von beiden verfolgt und zu Boden gerissen.

Jugendlicher bei Attacke verletzt

Die Täter schlugen und traten mehrfach auf den 17-Jährigen ein. Sie raubten seine Bauchtasche mit Handy und persönlichen Dokumenten darin.

Mit leichten Verletzungen wurde der Jugendliche in ein Krankenhaus gebracht. Laut den Angaben fehlt von den Räubern, auch nach intensiver Fahndung, bisher jede Spur.

