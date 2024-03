Erfurt. Im Rausch begab sich ein 24-Jähriger am Samstag in Richtung Innenstadt. Dabei nahm er eine rote Ampel nicht wahr und wurde von einem Auto erfasst.

Am Samstagnachmittag war ein 24-Jähriger zu Fuß auf dem Weg in die Erfurter Innenstadt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stand der Mann unter Einfluss von Alkohol und Drogen, sodass sich die „Wege von Geist und Körper“ trennten.

Sein Weg führte über eine viel befahrene Straße. Dort missachtete er eine rote Ampel. Ein 20-jähriger Autofahrer nahm den Mann zu spät wahr, bremste abrupt, aber konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 24-Jährige stürzte und verletzte sich leicht.

Beherzte Passanten halfen dem Mann und holten ihn von der Fahrbahn. Die zwischenzeitlich eingetroffenen Beamten wollten dem Mann aufhelfen, doch dieser schlug und trat unvermittelt in Richtung der Beamten. Anschließend wollte er den Ort des Geschehens verlassen, woran die Beamten ihn allerdings hindern konnten.

Der 24-jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizeiangaben hatte er 2,52 Promille im Blut. Zudem wurde bei ihm der Konsum von Cannabis nachgewiesen.

