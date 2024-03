Der Zoll ermittelt in Erfurt wegen dem Verdacht nach Abgabenbetrug von Sozialleistungen am Hauptsitz eines Elektrounternehmens. Es werden Büroräume und Fahrzeuge durchsucht. Ebenso gibt es weitere Adressen in Erfurt und Jena wo Durchsuchungsmaßnahmen stattfinden. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur | Marcus Scheidel