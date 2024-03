Erfurt. Ein 21-Jähriger ist in Erfurt beim Stehlen in einem Supermarkt erwischt worden. Als ein Mitarbeiter die Verfolgung aufnahm, wurde er von dem Mann beleidigt, bespuckt und geschlagen.

Mittwochabend ging in Erfurt ein Ladendieb auf einen Mitarbeiter los. Der polizeibekannte 21-jährige Dieb war beim Stehlen in einem Supermarkt in der Krämpfervorstadt erwischt worden. Der Mann rannte daraufhin aus dem Geschäft und ließ seine Beute auf der Flucht fallen, teilte die Polizei mit.

Mitarbeiter beleidigt, bespuckt und geschlagen

Ein 34-jähriger Mitarbeiter nahm die Verfolgung auf. Als er ihn eingeholt hatte, stieß der Täter den Mann zu Boden. Außerdem bespuckte und beleidigte er seinen Verfolger. Später schlug er den Mitarbeiter noch ins Gesicht und beschädigte dadurch seine Brille. Mehrere Personen hielten den Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizei fest. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Diebstahls, Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung erstattet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red