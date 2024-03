Erfurt. In Erfurt gab es in den vergangenen Tagen zahlreiche Einbrüche. Laut Polizei hat die Häufung einen bestimmten Grund.

Im Erfurter Stadtgebiet kam es in den vergangenen Tagen vermehrt zu Einbrüchen in Praxen, Firmen und Mehrfamilienhäuser. Wie die Polizei am Samstag informierte, würden sich die Täter augenscheinlich vordergründig den Umstand zunutze machen, dass aufgrund der Feirtage zu Ostern vor allem gewerblich genutzte Örtlichkeiten geschlossen seien.

Bei den Einbrüchen sei der Beuteschaden stets vom Sachschaden übertroffen worden, hieß es von der Polizei. Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können. In diesem Fall sollen sie sich an den Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) wenden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.