Erfurt. In Erfurt wird eine Frau von einem Transporter angefahren und verletzt. Der Fahrer fuhr einfach weiter und wird jetzt von der Polizei gesucht.

Am Freitagmorgen, gegen 6.30 Uhr, ereignete sich in Erfurt ein Verkehrsunfall in der Moritzstraße. Wie die Polizei am Samstag informierte, habe ein weißer Transporter mit polnischem Kennzeichen beim Rückwärtsfahren eine Fußgängerin erfasst, die dadurch verletzt wurde und in einem Klinikum behandelt werden mussten. Der Fahrer des Transporters sei einfach weitergefahren, ohne sich um die Frau zu kümmern.

Jetzt ist die Polizei auf der Suche des Unfallfahrers. Der Fahrer des Transporters könne wie folgt beschrieben werden:

männlich

ca. 40 Jahre alt

schlanke Statur

dunkle, lockige Haare

mittellanger, ungepflegter Bart

bunter Pullover

Jeans

Der Unfall sei durch eine bisher unbekannte Passantin wahrgenommen worden. Diese und weitere mögliche Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei (0361 78400) unter Angabe der Vorgangsnummer 0087170 zu melden.

