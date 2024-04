Erfurt. Erst schlug eine junge Frau zu, dann kam ein Verstoß gegen das Cannabisgesetz zum Vorschein. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Erfurt:

Ein Streit zwischen einer 22-Jährigen und einem 57 Jahre alten Mann führte Mittwochmittag in Erfurt zu einem Polizeieinsatz. Die beiden hatten sich laut Polizei in einer Wohnung in der Mainzer Straße gestritten. Nachdem die junge Frau den Mann geschlagen hatte, stieß dieser sie aus der Wohnung. Während die Polizisten gegen beide Personen eine Anzeige aufnahmen, rückte die 22-Jährige mehr als 80 Gramm Cannabis heraus. Neben einer Strafanzeige wegen Körperverletzung handelte sie sich somit eine weitere Anzeige wegen Verstoßes gegen das Cannabisgesetz ein. Die Drogen wurden von der Polizei beschlagnahmt.

Gleich drei Fahrräder von einem Grundstück entwendet

In Hochheim wurden einem Erfurter gleich drei Fahrräder gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, erstattete der Mann deswegen am Mittwoch eine Strafanzeige. Der 54-Jährige hatte die Räder unter einem Carport auf seinem Grundstück abgestellt. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen überwanden Diebe allerdings den über zwei Meter hohen Zaun des Grundstücks und ließen ein graues Pedelec der Marke Raymon, ein Pedelec der Marke Haibike in den Farben schwarz, gelb und blau sowie ein anthrazit-orangefarbenes Mountainbike der Marke Cube samt Schlösser verschwinden. Der Wert der Räder wird insgesamt auf über 7000 Euro beziffert.

Werkzeug von Baustelle gestohlen

Mehrere Schreiner und Elektriker mussten in Erfurt unfreiwillig eine Pause einlegen. Als sie am Mittwochmorgen auf einer Baustelle in der Innenstadt ihre Arbeit aufnehmen wollten, mussten sie laut Polizei feststellen, dass ein Dieb sein Unwesen getrieben hatte. Ermittlungen ergaben, dass der Unbekannte zunächst einen Schlüsseltresor aufgebrochen und sich anschließend mit einem der Schlüssel Zugang zu den im Umbau befindlichen Geschäftsräumen verschafft hatte. Dort hatte er es auf das Werkzeug abgesehen. Insgesamt machte der Dieb eine Beute im Wert von etwa 5000 Euro.

Betrunkener auf E-Scooter gestoppt

Eine Polizeistreife hat in der Nacht zum Donnerstag in Erfurt einen betrunkenen Mann auf einem E-Scooter gestoppt. Die Polizisten hatten den 22-Jährigen demnach gegen 2.10 Uhr mit seinem Gefährt direkt vor seinem Wohnhaus in der Andreasvorstadt kontrolliert. Bei einem Atemalkoholtest erreichte der junge Mann laut Polizeiangaben einen Wert von fast 1,5 Promille. Deutlich zu viel, um einen E-Scooter zu fahren. Den 22-Jährigen erwarteten daher eine Blutentnahme und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Teure Schmierereien

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen eine Eisenbahnhofunterführung in Erfurt verunstaltet. Wie die Polizei mitteilte, hatten sie im Zeitraum vom vergangenen Freitag bis zum Mittwoch zwischen der Iderhoffstraße und der Adam-Gottschalk-Straße mit verschiedenen Farben in der Unterführung mehrere großflächige Graffiti angebracht. Für die Entfernung der Schmierereien werde mit Kosten in Höhe von 5000 Euro gerechnet. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

