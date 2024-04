Zur MAG-C-Messe in Erfurt trafen sich Gamer, Cosplayer und Anime-Fans. An zwei Tagen war die Messe Ziel für tausende Besucher, die sich oft aufwändig und optisch nah an ihren originalen Vorbildern kostümiert, gern fotografieren ließen. © Funke Medien Thüringen | Frank Karmeyer