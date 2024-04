Erfurt. Es ist eine gute Tradition, dass die Erfurter Feuerwehr ihre britischen Kollegen unterstützt. Worauf sie dabei bauen können.

Blaulicht und Martinshorn warnen nicht vor Gefahren, es sind mehr die Zeichen für ein – wir sind da! Ausgesendet haben das Signal 108 Feuerwehrleute aus Großbritannien, die an diesem Mittwoch Station in Erfurt machen. Bevor es dann weiter geht in die Ukraine.

Kameraden von der Insel übernachten in der Eishalle

Es ist nicht der erste Tross, der auf dem langen Weg in das unter dem russischen Angriffskrieg leidende Land in Erfurt Station macht. Schon 2022 waren dreimal Feuerwehrleute aus Großbritannien in Erfurt zu Gast, um hier Kraft für die Weiterreise zu tanken,

Dieses Mal sind es 33 meist große Fahrzeuge, die im Konvoi nach Erfurt hineinrollen und gleich am Stadion; vor der alten Westtribüne parken. Die Kameraden schlafen dann in der Eishalle. Diese dafür herzurichten, ist kein Problem. Sie können inzwischen auf die Erfahrungen der Vorjahre bauen. Die Erfurter Feuerwehr unterstützt somit auf ihre Weise die Hilfsaktion für die Ukraine.