Erfurt. Erfurt nimmt sich Zeit zum Feiern. Denn wenn in der Schulwoche die Zeit knapp ist, so bietet sich der Samstag an, einen besonderen Tag zu begehen – bei dem Geschenke nicht fehlen.

Das Angerkreuz wird am Samstag (27.4.) zwischen 11 und 13 Uhr zum echten Begegnungspunkt für Mädchen und Jungen. Während die Buchhandlung Peterknecht in den Linien 1, 3 und 5 der Stadt insgesamt eintausend Welttagsbücher von 2023 und 2024 auf den Sitzen verteilt und so verschenkt, gibt es am Anger viel zu erleben.

Erfurter Fest ist das größte in Mitteldeutschland

Anlass ist der Welttag des Buches, der eigentlich am 23. April ist. Für Erfurt ist aber bewusst der Samstag gewählt, um ganz groß für das Lesevergnügen mit Büchern zu werben. Die Veranstaltung in Erfurt ist die größte zum Welttag in Mitteldeutschland.

Auf der extra aufgebauten Bühne wird der durch die Kriminächte bekannte Leser Stefan Peter Andres das diesjährige Welttagsbuch vorstellen. Mit dem Buch von Anke Girod mit dem Titel „Mission Roboter“ ist dieses Jahr ein außerordentlich spannendes gewählt. Roboter auf dem Vormarsch.

„Goldener Spatz“ des Filmfestivals flattert ein

An den Ständen der Buchhandlungen Buch Stapp, Hugendubel und der Buchhandlung Peterknecht werden die Welttagsbücher an die kleinen interessierten Lesenden verschenkt. Natürlich gibt es auch dieses Jahr wieder den Flyer für die Lesungen der 26. Erfurter Kinderbuchtage, die auf zahlreichen Veranstaltungen Begegnungen mit bekannten Autorinnen und Autoren ermöglichen. Zusätzlich stellt sich die Erfurter Kinderbibliothek an einem Stand vor. Um die Unterhaltung nicht zu kurz kommen zu lassen, können dem Goldenen Spatz, welcher nicht zu übersehen sein wird, Fragen zum Filmfestival gestellt werden.

Die Feier zum Welttag des Buches ist eine Initiative der Buchhandlung Peterknecht in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und der Stadtwerke Erfurt Gruppe.

