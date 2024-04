Erfurt. Es ist ein Spezialist vor allem im Sportschuhbereich. JD Sports ist nun in Erfurt vertreten.

Vor allem für die jungen Leute der Stadt könnte das eine gute Nachricht sein. Die überregional agierende Sportbekleidungskette JD Sports ist seit Samstag mit einer Filiale in der Landeshauptstadt vertreten. Gemäß dem jungen Zielpublikum begrüßte ein DJ in der Filiale die ersten Kunden mit satten Beats.

City wird wieder zur Alternative für den Online-Handel

Citiymanagerin Patricia Stepputtis freut sich, dass somit der Leerstand wieder verringert ist. Und das mit einem attraktiven Angebot, das auch dem Innenstadthandel insgesamt zugute komme. JD Sports sieht sich vor allem als Spezialist im Sportschuhbereich. Somit sich erweitert sich das Angebot in dem Segment in der Innenstadt und das auch als Alternative zum Online-Handel. Ebenso wächst die Konkurrenz. So hatte „Snipes“ erst vor kurzem die Filiale im Anger 1 erneuert und erweitert. Auch das „Orange Jungle“ als lokaler Anbieter ist mit einem großen Laden am Anger 1 Parkhaus zu finden.

Von JD Sports ist es die zweite Filiale im Freistaat Thüringen.

