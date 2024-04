Erfurt. Am Samstag kam es zu einem Feuerwehreinsatz in Erfurt. Grund war ein Brand in einer Doppelhaushälfte. Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Am frühen Samstagvormittag wurden Bewohner einer Doppelhaushälfte in Erfurt Bindersleben aus ihrer Wochenendruhe gerissen: Eine „massive Hitzeentwicklung“ habe zu einem Einsatz der Feuerwehr geführt, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Um den Brand lokalisieren und einen Schaden minimieren zu können, mussten sowohl das Dach als auch Teile des Innenputzes durch die Feuerwehr geöffnet werden.

Schaden im fünfstelligen Bereich

Durch das schnelle Eingreifen konnte Schlimmeres verhindert werden, so dass die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Insgesamt entstand jedoch ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Vermutlich hatte ein technischer Defekt an der Elektrik den Brand ausgelöst.

