Erfurt. In Erfurt zeigt ein Einbrecher eine ungewöhnliche Reaktion, nachdem er erwischt wird. Auf seiner Flucht kommt er nicht weit.

Schreck am frühen Morgen: Ein Erfurter Ehepaar ist am Samstag auf einmal einem Einbrecher in seiner Küche gegenübergestanden. Als der Mann bemerkt habe, dass er ertappt wurde, habe er Töpfe und Pfannen in Richtung der Eheleute geworfen, teilte die Polizei mit. Es sei niemand getroffen worden.

Zuvor habe er die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen und sich so Zugang zu dem Einfamilienreihenhaus verschafft. Das hätten die Bewohner im ersten Obergeschoss gehört. Die Polizei habe den betrunkenen Mann dann noch im Garten des Einfamilienhauses festgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

