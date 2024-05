Erfurt. Ein Unbekannter wollte in Erfurt einbrechen. Er wurde gestört und ließ vor Schreck etwas fallen.

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Sonntag versucht, in ein Grundstück in der Erfurter Innenstadt einzubrechen. Wie die Polizei am Montag mitteilt, machte er sich an einer Grundstückszufahrt zu schaffen.

Das bemerkte ein Bürger und machte auf sich aufmerksam. Der Ertappte flüchtete überstürzt und verlor dabei einen angebissenen Keks. Dieser sei nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlung, teilt die Polizei mit.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

