Erfurt. Eine Simson und Stromkabel wurden gestohlen, ein Autofahrer fuhr ohne Führerschein unter Drogeneinfluss und eine Frau fiel auf Betrüger herein.

Dieb stiehlt Simson vor Wohnhaus

Im Erfurter Norden stahl ein Unbekannter eine Simson, die vor dem Wohnhaus des Besitzers abgestellt war. Dieser bemerkte den Diebstahl am Montagmorgen und meldete ihn bei der Polizei. Nach Angaben der Ermittler handelte es sich um eine schwarze S50N im Wert von 3000 Euro, an der sich der Dieb unerkannt zu schaffen machte, bevor er mit der Maschine floh.

Verhängnisvolle Verkehrskontrolle

Ein 20-Jähriger Opelfahrer wurde in der Nordhäuser Straße in Erfurt kontrolliert, da fehlende Kennzeichen die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich zogen. Bei der Verkehrskontrolle fiel der Drogenvortest positiv aus, der Fahrer besaß keine gültige Fahrerlaubnis und außerdem transportierte er in dem Auto selbst gestohlene Kennzeichen. Für eine Blutentnahme musste der Fahrer auf eine Dienststelle und wurde von dort aus aufgrund eines offenen Vorführungsbefehls direkt ins Gefängnis überführt.

Unbekannter stiehlt Stromkabel im Wert von 2000 Euro

Während Baumaßnahmen in einem Mehrfamilienhaus im Norden Erfurts nutzte ein Dieb die Gelegenheit und trennte die aus den offenen Kabelschächten hängende Stromkabel ab. Der Polizei zufolge stahl er mehr als 100 Meter an Kabeln im Wert von 2000 Euro bevor er verschwand. Nun wird unter anderem wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls ermittelt.

Betrügerische SMS

Nachdem eine 62-jährige Frau aus Erfurt eine SMS von Betrügern empfing, verlor sie viel Geld an diese. Die Verfasser der Nachricht gaben vor, die Tochter der Frau zu sein und eine neue Handynummer zu haben. Die Frau antwortete auf die SMS und erhielt wenig später die Bitte, eine Rechnung in der Höhe von über 1600 Euro zu bezahlen. In der Annahme, es handele sich wirklich um ihre Tochter, überwies die Frau das Geld an die Betrüger. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Betrug am Montagmorgen auf und die Betroffene erstattete Anzeige.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

