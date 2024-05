Die Maus und der Elefant auf dem Anger sind am Mittwoch, 8. Mai, fast vollständig in die Rettungsdecken eingewickelt. Nicht, weil sie unter Schock stehen: Die Aktion „Gold statt Braun“ soll ein Zeichen setzen und an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 79 Jahren erinnern. © Funkemedien Thüringen | Frank Karmeyer