Erfurt. Am Erfurter Helios-Klinikum war am Freitag ein Großaufgebot der Polizei zu sehen. Ein Strafgefangener wurde zu einer Behandlung gebracht. Laut Medienberichten soll es sich um den Attentäter von Halle handeln.

Am Freitagmittag sorgte eine große Polizeipräsenz am Erfurter Helios-Klinikum für Aufsehen. Laut den Angaben wurde ein Gefangener aus einer Justizvollzugsanstalt in das „Krankenhaus begleitet und einer medizinischen Versorgung zugeführt.“ Nähere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

Wie MDR Thüringen berichtet, soll es sich bei dem Strafgefangenen um den Attentäter von Halle, Stephan Balliet, handeln. Er sitzt derzeit im Gefängnis Tonna im Kreis Gotha ein.

25.01.2024, Sachsen-Anhalt: Stephan Balliet sitzt im Gerichtssaal an der Anklagebank. (Archivbild) © dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

Geiselnahme im Gefängnis

Am 9. Oktober 2019, dem höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, hatte er versucht, die Synagoge von Halle zu stürmen und ein Massaker anzurichten. Als es ihm nicht gelang, ermordete er nahe der Synagoge zwei Menschen. Bereits 2020 wurde er deswegen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Im Februar 2024 wurde er außerdem wegen Geiselnahme im Gefängnis Burg zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt.

Mehr zum Thema

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red